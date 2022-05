Un incendiu uriaș a izbucnit luni, 16 mai, în clădirea centrului de afaceri DM din Moscova, capitala Rusiei.

Cauza incendiului nu este cunoscută deocamdată și nu sunt disponibile nici informații cu privire la posibile victime.

Pe Twitter au fost publicate imagini cu o colonaă de fum negru și gros la acoperișul clădirii.

🔥 DM Tower business center is on fire in #Moscow. pic.twitter.com/uxduIRKwzt