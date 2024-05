Incendiu la sediul central al gigantului farma Novo Nordisk din Danemarca. Fumul se poate vedea de la 30 de km distanță FOTO

Clădirea de birouri a companiei de medicamente Novo Nordisk din Bagsvaerd, Danemarca, a fost afectată miercuri de un incendiu extins, relatează Reuters.

Incendiul a pornit în exterior, dar s-a extins ulterior la o clădire de birouri de la sediul companiei din Bagsvaerd. Oraşul danez găzduieşte sediul central mondial al Novo, producătorul medicamentelor de succes Wegovy, folosit pentru pierderea în greutate, şi Ozempic, folosit ca tratament antidiabetic.

Potrivit postului de televiziune TV2, incendiul de la sediul din Bagsvaerd a pornit de la un camion de gunoi, iar apoi s-a extins la o clădire învecinată, fumul fiind vizibil de la o distanţă de până la 30 km, ridicându-se deasupra autostrăzii din apropiere.

Pompierii acţionează la faţa locului, dar intervenţia lor probabil că va dura câteva ore, a precizat Novo Nordisk într-un comunicat în care precizează că nu există victime.

