Flăcări uriașe în Rusia. Arde un depozit petrolier, aproape 100 de pompieri intervin VIDEO

Un depozit de produse petroliere din regiunea Bryansk din Rusia a luat foc miercuri dimineață, 30 noiembrie. Pentru stingerea uriașului incendiu au fost mobilizați aproape 100 de pompieri.

Alexander Bogomaz, guvernatorul regiunii, a declarat pentru Interfax că nu există informații despre victime.

"În districtul Surazhsky, rezervoarele cu produse petroliere ard. La fața locului lucrează echipe de pompieri și salvare. Suprafața incendiului este de 1.800 de metri pătrați. Alexander Bogomaz", a scris Bogomaz pe pagina sa de Telegram.

BREAKING: Large Oil tanks are burning in Bryansk region in Russia, on an area big 1,800 square meters, - governor. pic.twitter.com/BNGcAnVc35