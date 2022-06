Un incendiu puternic a izbucnit vineri dimineața, 3 iunie, la depozitul unei fabrici ce produce plastic și cauciuc în Naberezhnye Chelny (Republica Tatarstan) din Rusia.

Flăcările au cuprins o suprafață de 2.000 de metri pătrați, scrie Twitter Nexta. Depozitul unde a izbucnit incediul aparține companiei „Altyn Polymer”, care produce polietilenă și produse polimerice (pungi, folii, produse de natură mai complexă) de 13 ani, potrivit site-ului firmei.

Incidentul a fost raportat de serviciul de presă al Ministerului pentru Situații de Urgență al Rusiei la ora 4.40.

Videoclipul, realizat la locul situației de urgență, arată un incendiu și un nor imens de fum negru și gros care se ridică deasupra depozitului, notează news.obozrevatel.com.

Peste 90 de salvatori și 30 de unități au fost implicate în stingerea incendiului, inclusiv un tren de pompieri trimis de la stația de cale ferată Krugle Pole.

In #NaberezhnyeChelny, #Russia plastic burns on the territory of the company "Altyn Polymer". The area of the fire is 2 thousand square meters.

