Incendiul în care au murit 19 fete într-un cămin școlar din Guyana a fost provocat de o adolescentă supărată că i-a fost luat telefonul VIDEO

Incendiul mortal dintr-un cămin şcolar din Guyana pare să fi fost declanşat de o elevă supărată că i-a fost confiscat telefonul mobil, potrivit autorităţilor citate de BBC.

Nouăsprezece persoane - majoritatea eleve - au fost ucise în incendiul izbucnit luni dimineaţă în această ţară sud-americană.

Se pare că dormitorul era încuiat şi avea ferestrele acoperite, ceea ce a blocat victimele.

Adolescenta suspectă se află în prezent în spital cu arsuri şi se pare că a recunoscut că a provocat incendiul.

Autorităţile se sfătuiesc acum dacă să o acuze sau nu, potrivit unei surse guvernamentale citate de agenţia de presă AFP.

Incendiul a fost declanşat în zona băii şi a distrus în cele din urmă întreaga clădire, care era parţial din lemn şi adăpostea 57 de elevi la momentul respectiv.

Supravieţuitori ai incidentului din oraşul Mahdia, situat în centrul ţării, au povestit că au fost treziţi în miez de noapte de ţipete.

Fata este suspectată că şi-a orchestrat atacul după ce a fost sancţionată pentru că avea o relaţie cu un bărbat mai în vârstă, potrivit unui raport al Associated Press.

At least 19 students were killed after a fire engulfed a gov't boarding school in Guyana which serves mostly Indigenous students.

Authorities are investigating whether it was started deliberately ⤵️

Ads

🔗: https://t.co/spwzvOOY2z pic.twitter.com/2MDlPoad1b