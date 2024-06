Peste 35 de persoane moarte într-un incendiu în Kuwait. Nu s-a anunțat naționalitatea victimelor, muncitori străini FOTO/VIDEO

Ministerul kuwaitian de Interne a anunțat miercuri, 12 iunie, că peste 35 de persoane au murit în incendiul unei clădiri în care sunt cazaţi muncitori străini, relatează AFP.

Incendiul, la periferia Mangaf, în sudul capitalei kuwaitiene, s-a soldat cu 43 de răniţi, anunţă într-un comunicat Ministerul Sănătăţii.

Anterior, un reprezentant al unui spital a anunţat 30 de răniţi în faţa sediului Ministerului de Interne, şeicul Fahd al-Youssef, care s-a dus la căpătâiul victimelor, potrivit unei înregistrări video difuzate de cotidianul Al-Jarida.

Incendiul a izbucnit la etajele inferioare ale unei clădiri locuite de către muncitori asiatici, potrivit unor martori, şi s-a extins la etajele superioare.

🚨 SHOCKING! Around 40 Indian nationals were killed in a building fire at an labour camp in Kuwait.

There is no saftey for Indian workers in middle east. Strong protest needed!