Incendiu pe insula Lesbos. Turişti şi localnici au fost evacuaţi dintr-o stațiune din zona de vest VIDEO

Turişti şi localnici au fost evacuaţi, sâmbătă, dintr-o staţiune de pe insula Lesbos, după de un incendiu de pădure a distrus case în localitatea Vatera, informează AFP.

Pompierii au intervenit cu nouă avioane şi cu un elicopter pentru stingerea focului. Incendiul a fost semnalat la ora locală 10.00 şi s-a propagat pe două fronturi: în localitatea Vrisa şi în Vatera.

Primarul părţii de vest a insulei, Taxiarchis Verros, a ordonat evacuarea staţiunii balneare, la recomandarea pompierilor.

Greece, Lesbos island - Vatera.

In Greece, very strong forest fires are raging. Firefighters from different countries take part in extinguishing the fire.#wildfire #Wildfires #bushfires #fire #fires #Incendio pic.twitter.com/YbzftjkUIh