Un incendiu uriaș a cuprins centrul orașului Liverpool. Fumul s-a văzut în timpul meciului de fotbal jucat de Everton VIDEO

Un incendiu a cuprins sâmbătă, 28 ianuarie, un imobil de patru etaje, la Liverpool, care risca să se surpe pe clădiri vecine, iar locuitorii din jurul clădirii aparent abandonate au fost evacuaţi, relatează The Independent.

Imobilul se află în apropiere de centrul oraşului, iar numeroşi trecători au filmat sâmbătă incendiul.

Un nor negru de fum a acoperit cerul oraşului.

O coloană impresionantă de fum era vizibilă de pe malul opus al Mersey şi a ajuns deasupra Stadionului Goodison Park în timpul desfăşurării unui meci de fotbal.

Massive fire off Everton Brow @bbcmerseyside - @MerseyFire in attendance pic.twitter.com/lclFYgGtJz

🔴 ENGLAND: #VIDEO MASSIVE FIRE HAS BROKEN OUT IN UNFINISHED BUILDING ON FOX STREET, EVERTON, LİVERPOOL #Liveepool #Everton #Fire #Incendio #Incendie #BuildingFire

”Fumul era şiocant, însă cred că oamenii care locuiesc în Everton nu au fost neapărat surprinşi”, a declarat BBC un locuitor al cartierului Everton, în care a avut loc incendiul.

Mai multe clădiri abandonate îi îngrijorează pe locuitori din zonă, declară el.

Pompierii le-au cerut trecătorilor să evite zona, iar locuitorilor din zonă să închidă ferestrele şi uşile.

Fire has broken out at an unfinished development off Fox Street near Everton Brow… pic.twitter.com/zdNKtgNOEA