Incendiu violent la Moscova. Arde un mall întreg, după ce au avut loc mai multe explozii VIDEO

Un centru comercial din centrul Moscovei a luat foc, joi noapte, 9 decembrie, după ce o serie de explozii au fost consemnate la fața locului.

Mall-ul MegaKhimki arde pe o suprafață de 17.000 de metri pătrați.

Pompierii au cerut în sprijin avioane de stingere care să acționeze de la înălțime, întrucât nu mai pot lichida uriașul incendiu de la nivelul solului.

The shopping center in #Moscow is on fire.

So suspicious, lately there's been too many fires in #Russia.#UkraineWillWin #RussiaIsATerroristState #RussiaUkraineWar pic.twitter.com/xn6Qx54Vwe