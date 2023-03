Incendiu la Moscova, în clădirea postului TV de propagandă al Bisericii Ortodoxe Ruse VIDEO

Un incendiu a izbucni sâmbătă la Moscova, în clădirea în care se află redacția postului de televiziune de propagandă al Bisericii Ortodoxe Ruse, ”Spas”.

Incendiul a izbucnit la primul etaj al unei clădiri administrative cu nouă etaje. A fost realizată o evacuare în masă a persoanelor din clădire.

După cum a relatat serviciul de presă al ”Spas”, angajații săi au fost evacuați în urma unui incendiu în clădirea în care se află redacția canalului.

Au fost salvate 5 persoane de la diferite etaje ale clădirii și nu au existat victime.

In Moscow, the office of the propaganda TV channel "Spas" caught fire pic.twitter.com/XvEFepQfR8

”Spas” este un canal de televiziune federal din Rusia, asociat cu Biserica Ortodoxă Rusă. A început să emită la 28 iulie 2005. Principalul proprietar al canalului TV este Patriarhia Moscovei.

In Moscow, the office of the TV channel "Spas" is on fire

Rossmi write that firefighters are evacuating people from the building of the TV channel, which is located next to the Ostankino television center.

Source https://t.co/gobDIK9cN6