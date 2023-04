O navă rusească a luat foc în apropierea Coreei de Sud. Patru oameni au murit FOTO

O navă de pescuit sub pavilion rusesc a luat foc în largul coastei Coreei de Sud vineri dimineață, 21 aprilie, relatează The Moscow Times.

Nava transporta 100 de tone de pește și fructe de mare în Rusia. Incendiul a izbucnit când se afla în largul coastei orașului Ulsan, la 300 de kilometri sud-est de Seul, a informat agenția de presă sud-coreeană Yonhap.

Paza de coastă din Ulsan a anunțat că 21 de persoane au fost salvate, dintre care două au primit tratament pentru arsuri minore.

Patru membri ai echipajului, care inițial au fost dați dispăruți, au murit. Trupurile lor au fost găsite de o altă navă de pescuit rusească.

🌐 #Russian fishing boat caught fire off the coast of #SouthKorea – Yonhap. According to media reports, the Russian ship was carrying 100 tons of seafood in the waters near the city of #Ulsan. There were 25 Russians on board. Four of them were missing and two others were injured pic.twitter.com/O86ZZSwLgc