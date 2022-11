Incendiu violent în apropierea unei piețe din Moscova. Flăcările au cuprins două mii de metri pătrați dintr-un depozit VIDEO

Un incendiu puternic a izbucnit în apropiere de Piața Komsomolskaya din Moscova.

Din primele date se știe că este vorba de un depozit din capitala Rusiei, arată Agenția de știri Nexta pe Twitter.

Flăcările s-ar întinde pe o suprafață de două mii de metri pătrați.

Fumul gros este vizibil de la kilometri distanță.

In #Moscow, near the Komsomolskaya Square, a strong fire. According to preliminary data, the warehouse is on fire. It is reported that the fire area is about two thousand square meters. pic.twitter.com/82OfnLlDwP