Incendiu de proporții la o fabrică din Prahova. Zeci de oameni au scăpat cu fuga din calea flăcărilor

Un incendiu a izbucnit vineri, 5 septembrie, la o firmă de producție a prefabricatelor utilizate în construcții din comuna Ceptura, angajații aflați în hala cuprinsă de foc evacuându-se.

Potrivit Inspectoratului pentru Situații de Urgență Prahova, forțele care acționează pentru lichidarea incendiului sunt cinci autospeciale de stingere, o descarcerare, o autocisternă, un ventilator de capacitate mare și o ambulanță SMURD.

'Suprafața totală afectată de incendiu, din primele informații, ar fi de 400-500 mp. De asemenea, toate persoanele aflate în acea locație s-ar fi evacuat până la sosirea echipajelor de pompieri', a transmis sursa citată.

Ulterior, ISU a anunțat că echipajul SMURD a asistat o persoană care a suferit un atac de panică, iar aceasta a refuzat transportul la spital. Alte 57 de persoane s-au autoevacuat în siguranță.

'Pompierii au reușit să salveze restul halelor ce aparțin operatorului. (...) Concomitent cu acțiunea de stingere, se intervine pentru evacuarea fumului acumulat în hala afectată', arată sursa citată.

Pompierii au reușit să localizeze incendiul.

