O clădire de 14 etaje arde în Valencia. Bucăți de material incandescent cad pe trotuar. Cel puțin 13 victime VIDEO

Un incendiu violent a izbucnit joi după-amiaza, 22 februarie, la un etaj superior al unei clădiri cu 14 etaje din cartierul Campanar, regiunea spaniolă Valencia. Mai multe unități de pompieri intervin.

UPDATE 22.33 Cel puțin 4 persoane (printre care un minor) au fost scoase din clădirea în flăcări cu simptome de intoxicație, în timp ce alte persoane ar fi încă blocate. ”Se aud țipete și oameni disperați care își caută rudele sau prietenii” care se aflau în interiorul clădirii, a relatat presa, arată g4media.

UPDATE 22.30 Presa spaniolă scrie că ar fi 13 răniţi, dintre care şase pompieri.

Imaginile difuzate la televiziune au arătat întreaga faţadă a blocului înalt în flăcări, în timp ce bucăţi de material incandescent cădeau pe trotuarul de dedesubt şi se auzeau mici explozii în interior, arată news.ro.

Şaisprezece unităţi de pompieri şi cinci ambulanţe au fost trimise la faţa locului, într-un cartier bogat, aflat la nord de centrul oraşului, au declarat serviciile locale de urgenţă.

Presa locală a relatat că mai mulţi locuitori au cerut ajutor de la balcoanele apartamentelor lor.

Știre inițială

Mai multe unități de pompieri se află deja la locul incendiului, încercând să stingă flăcările și să salveze persoanele prins înăuntru. Cu toate acestea, virulența incendiului complică operațiunile și flăcările avansează necontrolat de-a lungul fațadei, scrie stiridiaspora.

Fațada clădirii este complet în flăcări, iar în jur este vizibil un uriaș nor negru de fum. Se pare că focul ar fi izbucnit la etajul patru al clădirii.

Nu se cunoaște deocamdată numărul victimelor, însă a fost înființat rapid un spital de campanie în zonă.

"Focul s-a extins în doar 10 minute", a spus un bărbat care locuiește la etajul al doilea al clădirii, pentru La Sexta. O femeie a declarat pentru TVE că a văzut pompierii încercând să salveze un adolescent blocat la primul etaj al clădirii, scrie adevarul.

Pompierii au fost chemați în jurul orei locale 17:30.

Premierul Spaniei, Pedro Sanchez, a scris pe platforma X: "Consternat de teribilul incendiu dintr-o clădire din Valencia... Vreau să transmit solidaritatea mea tuturor persoanelor afectate și recunoașterea întregului personal de urgență deja desfășurat la fața locului".

