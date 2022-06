Un incendiu a cuprins sâmbătă, 4 iunie, altarul principal al mănăstirii din orașul Sviatohirsk, situată în estul Ucrainei.

Incendiul a fost anunțat de Biserica Ortodoxă Ucraineană într-un comunicat, arată CNN.

„Ca urmare a ostilităților, un incendiu de mare amploare a izbucnit pe teritoriul Lavrei Tuturor Sfinților. (...) Făcările au cuprins templul (n. r. altarul) principal”, se arată în comunicatul Bisericii.

After russia's bombardment wooden All Saints Monastery of Svyatogorsk Lavra is on fire. It's affiliated w/ Moscow Patriarchate. On 30.05 russsia killed 4 monks here. Would Patriarch Kiril finally call president putin 2 end the war or would he continue blessing russia's army? pic.twitter.com/3HI3sjQnf4