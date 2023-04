Un mare incendiu a izbucnit în Sevastopol, capitala Crimeeei, la un rezervor de combustibil. Oficialii ruși susțin că o dronă ucraineană ar fi responsabilă de incendiu. O coloană de fum poate fi văzută de la kilometri distanță.

Guvernatorul Sevastopolului susține că un atac cu dronă din 29 aprilie a provocat un incendiu uriaș la un rezervor de stocare a combustibilului din Crimeea, scrie Kyiv Independent.

"Un rezervor de combustibil este în flăcări în apropierea străzii Frații Manganari din zona golfului Kozacha. Potrivit informațiilor preliminare, incendiul a fost provocat de lovirea unui vehicul aerian fără pilot", susține Mikhail Razvozhaev, guvernatorul rus al Sevastopolului, pe Telegram.

New footage from across the harbor shows the entire oil terminal is now engulfed. At least 4-7 tanks now burning. pic.twitter.com/2BsM24gWF4

Razvozhaev a mai precizat că focul se întinde pe o suprafață de 1,000 de metri pătrați, că nu sunt victime și urmează să se facă o evaluare a pagubelor.

Din august 2022, explozii și incendii au loc periodic în peninsula Crimeea, ocupată de ruși.

According to Officials from the Russian Ministry of Emergency Situations, a Fire Train as well as multiple Firefighting Boats and Aircraft are currently enroute towards Sevastopol. pic.twitter.com/TERBce8lQv