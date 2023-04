Cel puţin o persoană şi-a pierdut viaţa şi peste 180 de clădiri au fost distruse de incendiu în regiunea rusă Sverdlovsk, în munţii Ural, a anunţat miercuri Ministerul pentru Situaţii de Urgenţă rus, relatează Reuters, conform AGERPRES.

Imaginile video postate pe social media arată numeroase case şi o suprafaţă întinsă de pădure cuprinse de flăcări.

"Ca rezultat al incendiului, 178 de clădiri, printre care 134 imobile de locuit şi 32 de clădiri non-rezidenţiale au fost distruse de foc", a scris Ministerul pentru Situaţii de Urgenţă rus pe aplicaţia Telegram.

Focul s-a răspândit în satele Sosva - unde a provocat moartea unei persoane - şi Taiojnîi.

⚡⚡⚡🔥In the Sverdlovsk region in #Russia, the whole village of Sosva is on fire.

Ads

The #Russians write that 92 buildings have already burned down, including residential buildings, a school, a hospital and a colony. According to local residents, Sosva is almost gone.

Karma pic.twitter.com/I5BrD122Ei