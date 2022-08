BMW-ul de lux al responsabilului cu cenzura militară din armata Rusiei, incendiat la Moscova VIDEO

Un autoturism BMW-ul X6 aparținând lui Evgheni Sekretarev, adjunctul șefului Statului Major General al forțelor armate ruse, a fost incendiat la Moscova.

Potrivit portalului Nexta, Evgheni Sekretarev lucrează în cadrul departamentului de cenzură și ar fi implicat în persecuțiile împotriva cetățenilor ruși care se opun războiului din Ucraina.

De asemenea, este responsabilă de cenzura militară: angajații se asigură că informațiile despre armata rusă care sunt reprobabile pentru autorități nu apar în mass-media.

🚨 🧵#RussiaResistance set fire to the BMW X6 belonging to Yevgeny Sekretarev, the Deputy Head of the General Staff of the Russian Armed Forces, in the censorship department, which is involved in persecutions of Russians against the war. Downtown #Moscow. pic.twitter.com/egMogZ4XUs