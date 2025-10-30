Incendiu mortal într-un apartament din Teleorman. Cauza probabilă – o ţigară uitată aprinsă

Incendiu mortal într-un apartament din Teleorman. Cauza probabilă – o ţigară uitată aprinsă
Pompierii au stabilit cauza probabilă a incendiului de joi din apartamentul din Roşiorii de Vede ca fiind o ţigară nestinsă corespunzător, iar femeia de 68 de ani găsită în locuinţă în stop cardio-respirator nu a putut fi salvată, informează Inspectoratul pentru Situaţii de Urgenţă (ISU) Teleorman.

"Din păcate, cu toate eforturile depuse de personalul medical din cadrul Serviciului de Ambulanţă Judeţean Teleorman, victima nu a răspuns manevrelor de resuscitare, fiind declarat decesul. Este vorba de o femeie, în vârstă de aproximativ 68 de ani", precizează ISU Teleorman.

"Cauza probabilă a incendiului a fost o ţigară nestinsă corespunzător, care a căzut pe materialele textile din jur", mai explică ISU Teleorman.

În urma incendiului au fost distruse elementele de mobilier din sufrageria apartamentului şi mai multe materiale textile.

ISU Teleorman a anunţat că 20 de persoane din bloc s-au autoevacuat, iar alte cinci au fost evacuate de pompieri.

Persoanele evacuate nu au necesitat îngrijiri medicale.

