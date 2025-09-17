Panică pentru zeci de copii dintr-o biserică, în Timiș. Un incendiu a izbucnit în lăcaşul de cult FOTO

Autor: Adrian Zia
Miercuri, 17 Septembrie 2025, ora 19:04
Panică pentru zeci de copii dintr-o biserică, în Timiș. Un incendiu a izbucnit în lăcaşul de cult FOTO
Pompierii au lichidat miercuri după-amiază, 17 septembrie, un incendiu care a izbucnit la o anexă din curtea bisericii din Dudeștii Noi, folosită în scop didactic, iar 35 de copii și patru cadre didactice s-au autoevacuat în siguranță, până la sosirea echipajelor ISU Timiș.

Surse judiciare au precizat că în acel spațiu se țin cursuri în mod obișnuit, întrucât școala este în renovare. Încă nu se cunosc cauzele care au dus la izbucnirea incendiului.

Potrivit ISU, la sosirea pompierilor, incendiul se manifesta cu ardere generalizată la o anexă din curtea bisericii, utilizată în scop didactic, pe aproximativ 80 mp (clădire și acoperiș). După câteva zeci de minute, incendiul a fost lichidat și s-a acționat pentru înlăturarea tuturor efectelor negative și identificarea focarelor ascunse.

La locul evenimentului s-au deplasat de urgență pompierii din cadrul Detașamentelor 1 și 2 Timișoara cu patru autospeciale de stingere, precum și două ambulanțe SAJ. În sprijin a fost alertat Serviciul Voluntar pentru Situații de Urgență din comună.

