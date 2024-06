Panică la Versailles. Vizitatorii aflați în interiorul palatului au fost evacuați de urgență. Ce s-a întamplat VIDEO

A fost panică la celebrul Palat Versailles, unul dintre cele mai aglomerate situri turistice din Franţa. Vizitatorii aflați în interior au fost evacuați de urgență.

Un incendiu a fost cel care i-a speriat atât pe turiști, cât și pe administratorii palatului, care au chemat pompierii.

"Pompierii au sosit. Nu mai este fum, nu mai sunt flăcări şi nu există pagube la colecţia" palatului, a precizat purtătorul de cuvânt.

Incendiul a izbucnit într-o zonă a acoperişului unde se efectuau lucrări de renovare, a adăugat sursa citată.

❗🔥🇫🇷 - The️ iconic Palace of Versailles is currently on fire beneath the city of Paris.

The roof caught fire, prompting the immediate evacuation of visitors and palace staff.

Firefighters are committed to controlling the fire.

The cause of the fire has not yet been… pic.twitter.com/2RHT0fBgvk