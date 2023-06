Incendiu uriaș cauzat de bateriile cu litiu pentru bicicletele electrice. Patru oameni au murit VIDEO

Un incendiu provocat de baterii cu litiu pentru biciclete electrice a cauzat moartea a patru persoane la New York, anunţă pompierii, care trag din nou un semnal de alarmă cu privire la accidente care cresc în mod vertiginos odată cu dezvoltarea sectorului livrărilor la domiciliu, relatează AFP.

Șefa pompierilor din oraş, Laura Kavanagh, a anunţat într-o conferinţă de presă, la faţa locului - în cartierul Chinatown, în Manhattan -, un bilanţ de patru morţi şi doi răniţi grav.

”Este cât se poate de clar că acest incendiu a fost cauzat de baterii cu litiu şi biciclete electrice”, a subliniat ea.

Magazinul respectiv a fost avertizat în trecut cu privire la încălcări ale regulilor de siguranţă, a precizat ea.

Fire safety officials in New York City are warning tonight about the dangers of lithium batteries after an early morning fire broke out at an e-bike store killing four people. pic.twitter.com/XixwOupEJL