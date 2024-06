Cel puțin 9 persoane blocate la etajele superioare ale unui institut de cercetare în flăcări din apropierea Moscovei VIDEO

Cel puţin nouă persoane au rămas blocate la etajele superioare ale unui institut de cercetare în domeniul electronicii cuprins de flăcări, în apropiere de Moscova, au anunţat luni, 24 iunie.

Anunțul a fost făcut de serviciile de urgenţă şi oficiali ruşi, arată Reuters. Imagini difuzate de canalul Telegram 112 au arătat unele dintre persoane spărgând geamurile în timp ce fum negru ieşea din clădire şi flăcările mistuiau etajele inferioare, scrie g4media.

One of Russia’s main defense electronics producers and research centers, NII Platan near Moscow, is on fire, with staff trapped inside. According to Platan’s archived website, its components are used in all Russian fighter jets, nuclear launch munitions, S-400 air defenses and… pic.twitter.com/NXjAgekj7B