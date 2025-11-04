Incendiu periculos în Prahova. 50 de tone de azotat de amoniu, sub amenințarea flăcărilor

Un incendiu puternic a izbucnit marţi, 4 noiembrie, într-un atelier auto din localitatea Albeşti Paleologu, judeţul Prahova, punând în pericol o cantitate semnificativă de azotat de amoniu, substanţă extrem de explozivă. Pompierii militari prahoveni intervin de urgenţă pentru a limita efectele incendiului şi pentru a proteja zona în care sunt depozitate aproximativ 50 de tone din acest compus chimic.

„Pompierii militari prahoveni acţionează, în aceste momente, pentru localizarea şi lichidarea unui incendiu produs la o hală de pe raza localităţii Albeşti Paleologu. Din primele informaţii primite până în acest moment, este vorba despre o hală în care îşi desfăşoară activitatea un atelier auto, iar o altă parte a acesteia este destinată depozitării unor saci cu azotat de amoniu (aproximativ 50 tone)”, a transmis, marţi, ISU Prahova.

La faţa locului au fost mobilizate forţe şi mijloace din cadrul Detaşamentului Mizil, al Gărzii de Intervenţie Urlaţi şi al Detaşamentelor 1 şi 2 Ploieşti. Operaţiunea de stingere implică cinci autospeciale de stingere, o autocisternă şi o ambulanţă SMURD. Incendiul se manifestă pe o suprafaţă de aproximativ 200 de metri pătraţi.

Pompierii acţionează cu precauţie pentru a împiedica propagarea flăcărilor către depozitul de azotat de amoniu. Echipele încearcă permanent răcirea acestei zone, conştiente de riscul major pe care îl prezintă substanţa. Până în acest moment, autorităţile nu au raportat victime.

Localnicii sunt sfătuiţi să evite zona până la lichidarea completă a incendiului, iar echipele de intervenţie fac apel la vigilenţă maximă.

