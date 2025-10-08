Incendiu puternic într-un cartier din București. Focul s-a extins la patru locuințe

Autor: Daniel Groza
Miercuri, 08 Octombrie 2025, ora 14:06
560 citiri
Incendiu puternic într-un cartier din București. Focul s-a extins la patru locuințe
Pompieri FOTO Facebook

Un incendiu puternic a izbucnit miercuri după-amiază pe strada Mureşeni, din sectorul 3 al Capitalei, cuprinzând acoperişurile mai multor locuinţe şi o anexă. Flăcările s-au extins rapid pe o suprafaţă de aproximativ 300 de metri pătraţi, iar fumul dens a putut fi observat de la mare distanţă.

Pompierii intervin cu forţe considerabile pentru a limita propagarea focului, în timp ce o persoană evacuată primeşte îngrijiri medicale la faţa locului.

Incendiul se manifestă pe o suprafaţă de aproximativ 300 mp, la patru locuinţe şi o anexă.

„Intervenim pentru stingerea unui incendiu produs pe strada Mureşeni, din Capitală. Incendiul se manifestă cu flacără deschisă şi degajări mari de fum la acoperişul mai multor locuinţe, existând pericolul de extindere şi la alte construcţii învecinate”, a transmis, miercuri, ISU Bucureşti-Ilfov.

Incendiul este localizat, se lucreaza la lichidare. Persoana evacauata a suferit un atac de panică”, a mai transmis ISU Bucureşti-Ilfov.

