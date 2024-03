Rușii anunță un nou atac cu drone al Ucrainei asupra unei rafinării din Krasnodar VIDEO

Un incendiu a izbucnit la o rafinărie de petrol din Slavyansk-on-Kuban din Krasnodar Krai, Rusia, pe fondul unor explozii și al unui posibil atac cu drone în noaptea de duminică, 17 martie.

Locuitorii din Slaviansk-on-Kuban au raportat că au auzit explozii în oraș și au spus că o fabrică locală a luat foc, potrivit canalului de știri rus Telegram Baza, potrivit publicației ucrainene The Kyiv Independent.

Again, Ukraine attacked a Russian oil refinery. Overnight, the Nefte Peregonnyy Zavod in Slavyansk-on-Kuban in the Krasnodar Krai was struck with at least 7 UAVs.

In total, 35 UAVs attacked the Krasnodar, Moscow, Yaroslavl, Kaluga, Bilhorod, Rostov, Oryol, and Kursk regions. pic.twitter.com/WhPwWLfVOH