Incendiu la o școală din Timiș. Acoperișul clădirii și al casei învecinate au ars

Marți, 21 octombrie 2025, în jurul orei 12:20, autoritățile au fost anunțate despre izbucnirea unui incendiu la Școala Gimnazială din comuna Lovrin.

La fața locului s-au deplasat două autospeciale de stingere, precum și Serviciile Voluntare pentru Situații de Urgență din Lovrin și Biled. În sprijin a fost trimisă și o autospecială de stingere și o autoscară mecanică din cadrul Detașamentului 1 Timișoara.

O ambulanță SAJ este prezentă la locul intervenției și, din primele informații, toate cele aproximativ 80 de persoane aflate în școală s-au autoevacuat în siguranță.

Incendiul a fost localizat, însă a provocat ardere generalizată la acoperișul școlii și al casei învecinate, pe o suprafață de aproximativ 400 mp, prezentând risc de propagare la alte clădiri.

Misiunea este în desfășurare.

