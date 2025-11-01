Tragedie în Harghita. O femeie a murit arsă de vie în casa mistuită de un incendiu devastator

O femeie a murit arsă de vie în casa mistuită de un incendiu devastator FOTO ISU Harghita

O femeie în vârstă de 93 de ani a murit sâmbătă seara, 1 noiembrie, într-un incendiu care i-a mistuit locuința din comuna Vărșag.

Potrivit Inspectoratului pentru Situații de Urgență Harghita, incendiul s-a manifestat la casa de locuit și la o anexă gospodărească, care au ars în proporție de aproximativ 90%.

În interior a fost găsită decedată o femeie în vârstă de 93 de ani, care a fost surprinsă de incendiu.

La locul evenimentului au intervenit trei echipaje de pompieri din cadrul Detașamentului Odorheiu Secuiesc, cu două autospeciale de stingere și o ambulanță SMURD, precum și Serviciul Voluntar pentru Situații de Urgență Vărșag, a mai transmis sursa citată.

