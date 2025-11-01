Tragedie în Harghita. O femeie a murit arsă de vie în casa mistuită de un incendiu devastator

Autor: Adrian Zia
Sambata, 01 Noiembrie 2025, ora 23:23
138 citiri
Tragedie în Harghita. O femeie a murit arsă de vie în casa mistuită de un incendiu devastator
O femeie a murit arsă de vie în casa mistuită de un incendiu devastator FOTO ISU Harghita

O femeie în vârstă de 93 de ani a murit sâmbătă seara, 1 noiembrie, într-un incendiu care i-a mistuit locuința din comuna Vărșag.

Potrivit Inspectoratului pentru Situații de Urgență Harghita, incendiul s-a manifestat la casa de locuit și la o anexă gospodărească, care au ars în proporție de aproximativ 90%.

În interior a fost găsită decedată o femeie în vârstă de 93 de ani, care a fost surprinsă de incendiu.

La locul evenimentului au intervenit trei echipaje de pompieri din cadrul Detașamentului Odorheiu Secuiesc, cu două autospeciale de stingere și o ambulanță SMURD, precum și Serviciul Voluntar pentru Situații de Urgență Vărșag, a mai transmis sursa citată.

Descoperire macabră într-un lan de porumb cuprins de flăcări. Au fost chemați de urgență polițiștii
Descoperire macabră într-un lan de porumb cuprins de flăcări. Au fost chemați de urgență polițiștii
Cadavrul carbonizat al unei femei a fost găsit vineri, 31 octombrie, într-un lan de porumb cuprins de flăcări, în localitatea Nărteşti, comuna Gohor, din judeţul Galaţi. Inspectoratul...
Incendiu mortal într-un apartament din Teleorman. Cauza probabilă – o ţigară uitată aprinsă
Incendiu mortal într-un apartament din Teleorman. Cauza probabilă – o ţigară uitată aprinsă
Pompierii au stabilit cauza probabilă a incendiului de joi din apartamentul din Roşiorii de Vede ca fiind o ţigară nestinsă corespunzător, iar femeia de 68 de ani găsită în locuinţă în...
#incendiu, #Harghita, #femeie arsa vie , #incendiu
Parteneri Ziare.Com
DigiSport.ro
Clipe "de cosmar" pentru Maria Iordanescu pe strazile din Roma: "Am fost urmariti. Erau doi barbati"
ObservatorNews.ro
CALCUL. Cum poti strange un milion de lei pana la pensie, chiar si cu salariul minim pe economie
DigiSport.ro
Ar fi lovitura carierei: Edi Iordanescu are oferta pe masa, la o zi de la plecarea de la Legia!

Ep. 151 - Călin Georgescu nu are voie să...

Cele mai noiCele mai cititeCele mai ciudateCele mai comentate
  1. Tragedie în Harghita. O femeie a murit arsă de vie în casa mistuită de un incendiu devastator
  2. Cadou de la Zelenski pentru ucraineni, în perspectiva iernii. Călătorii gratuite cu trenul cale de 3.000 de km
  3. JD Vance ar vrea ca soţia sa să se convertească la creştinism. Usha Vance provine dintr-o familie hindusă
  4. UPDATE Încă o explozie urmată de incendiu, în România. O casă din Dej a sărit în aer. Un bărbat a fost găsit decedat sub dărâmături VIDEO
  5. Israelul acuză din nou Hamas de încălcarea armistițiului. Susține că ultimele rămășițe returnate din Gaza nu sunt ale niciunuia dintre ostatici
  6. "Simioane, unde ți-a pierit curajul?" Reacția dură a lui Virgil Popescu, după ce liderul AUR a cerut protecția SPP. "Descoperi acum că ura se întoarce"
  7. Rusia și mirajul superiorității militare: ce se ascunde în spatele marilor proiecte ale Kremlinului - Analiză
  8. A venit frigul. Cum pot persoanele vulnerabile să beneficieze de ajutor pentru încălzire. Anunțul făcut de ministrul Muncii
  9. Veriga slabă din armata lui Putin. Se tem generalii să spună că vor sfârșitul războiului din Ucraina?
  10. "În timp ce lumea se duce dracului, el face bani". Atac devastator la Trump al lui Harrison Ford. "Nu cunosc un criminal mai mare din istorie"