Incendiu în Turnul Eiffel. Peste 1000 de turiști au fost evacuați. Care este cauza FOTO

Incendiu la Turnul Eiffel. Aproximativ 1.200 de turiști au fost evacuați după ce un incendiu a izbucnit la emblematicul monument din Paris.

Polițiștii francezi au spus pentru presa locală că flăcările au fost observate în puțul liftului dintre primul și al doilea etaj.

De asemenea, pompierii sunt de părere că incendiu a izbucnit din cauza supraîncălzirii unui dispozitiv din apropierea unui cablu de lift, a transmis Boulevard Voltaire, citând o sursă din poliție, conform newsweek.com.

Eiffel Tower fire: 1,200 evacuated from Paris landmark

Rescue teams arrived at the scene and began fighting the fire, and tourists were taken away from the famous symbol of the French capital after a fire repeatedly broke out in the elevator shaft.

