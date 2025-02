Incendiu la o fostă uzină electrică din Moscova. Zeci de persoane au fost evacuate de urgență VIDEO

Cel puțin opt persoane au fost rănite sâmbătă, 8 februarie, după ce un incendiu a cuprins o clădire a unei foste uzine electrice din Moscova, a anunțat presa de stat rusă.

Opt persoane au fost rănite, trei dintre acestea necesitând tratament spitalicesc, a raportat agenția de știri de stat Tass, citând Ministerul Situațiilor de Urgență, potrivit apnews.com.

O declarație a ministerului pe Telegram a arată că peste 90 de persoane au fost salvate de la etajele superioare ale clădirii, iar mai mult de 120 au scăpat pe cont propriu.

