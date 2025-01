Zeci de mii de persoane au fost evacuate după un incendiu izbucnit în Los Angeles. Rafalele de vânt violente fac imposibilă stingerea focului VIDEO

Un incendiu de proporții pe dealurile ce domină Los Angeles-ul a dus, marți, la evacuări într-un cartier al metropolei. Flăcările au izbucnit la sfârșitul dimineții în zona Pacific Palisades, situată în apropierea munților Santa Monica, în partea de nord a orașului, potrivit AFP.

Cel puţin 1.182 de hectare din zona Pacific Palisades, situată între oraşele de coastă Santa Monica şi Malibu, au ars, au anunţat autorităţile, după ce acestea avertizaseră deja cu privire la pericolul extrem de incendiu din cauza vânturilor puternice care au venit în urma unei perioade prelungite de vreme uscată.

Incendiul a crescut rapid, în timp ce oficialii au avertizat că cele mai puternice condiţii de vânt sunt aşteptate peste noapte.

Martorii au raportat case care ardeau, cu flăcări care aproape le-au ars maşinile, atunci când oamenii au fugit de pe dealurile din Topanga Canyon, în timp ce incendiul s-a extins de acolo până la Oceanul Pacific.

”Ne simţim foarte binecuvântaţi în acest moment că nu s-au raportat răniţi”, a declarat Kristin Crowley, şeful pompierilor din Los Angeles, într-o conferinţă de presă, adăugând că peste 25.000 de persoane din 10.000 de locuinţe au fost ameninţate.

Pompierii din avioane au luat apă din mare pentru a o arunca asupra flăcărilor din apropiere. Flăcările au cuprins casele, iar buldozerele au îndepărtat vehiculele abandonate de pe drumuri pentru ca maşinile de urgenţă să poată trece, au arătat imaginile televizate.

În timp ce soarele apunea deasupra oraşului Los Angeles, flăcări portocalii uriaşe luminau dealurile care duc spre Topanga Canyon.

Incendiul a ars câţiva copaci din incinta Getty Villa, un muzeu încărcat cu opere de artă inestimabile, însă colecţia a rămas în siguranţă, în mare parte datorită eforturilor preventive de tăiere a tufişurilor din jurul clădirilor, a transmis muzeul. Acesta va rămâne închis cel puţin pentru restul săptămânii.

Cu un singur drum principal care duce din canion spre coastă şi o singură autostradă de coastă care duce spre siguranţă, traficul s-a oprit, ceea ce a determinat oamenii să fugă pe jos.

Înainte de izbucnirea incendiului, Serviciul meteorologic naţional a emis cea mai mare alertă de condiţii extreme de incendiu pentru cea mai mare parte a comitatului Los Angeles de marţi până joi, prognozând rafale de vânt de 80 până la 130 km/h.

Vânturile Santa Ana puternice şi uscate care provin din deşerturile interioare s-au combinat cu umiditatea scăzută şi vegetaţia uscată din cauza lipsei ploilor. Condiţiile au fost ”cât se poate de rele în ceea ce priveşte vremea incendiilor”, a declarat biroul din Los Angeles al Serviciului meteorologic naţional pe X.

Guvernatorul Gavin Newsom, care a declarat stare de urgenţă, a declarat că statul a poziţionat personalul, camioanele de pompieri şi aeronavele în altă parte în California de Sud din cauza pericolului de incendiu pentru regiunea extinsă, a adăugat el.

”Să sperăm că ne înşelăm, dar anticipăm apariţia simultană a altor incendii”, a declarat Newsom la conferinţa de presă.

#BREAKING ⚡ 🇺🇸 Pasadena, a city in the northern suburbs of Los Angeles is partially burning after widespread forest fires have reached the doorsteps of residential areas.

pic.twitter.com/GTzFNiA801