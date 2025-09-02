Ministrul Educației pune piciorul în prag. Le-a cerut profesorilor să anunțe public cum va începe școala. "Părinții trebuie să știe ce au de făcut"

Daniel David, ministrul Educației/ FOTO: Hepta

Daniel David, ministrul Educaţiei, spune că va cere directorilor de şcoli, printr-o adresă, să anunţe public cum va începe şcoala în unităţile lor de învăţământ, pentru ca părinţii să ştie ce au de făcut pe 8 septembrie, el arătând că este convins că elevii vor fi primiţi în şcoli şi în sălile de clasă.

„Mesajul meu către părinţi, elevi şi profesori este că, dincolo de controversele care există în acest moment, inclusiv în domeniul nostru, şi dincolo de supărările pe care le avem unii sau alţii, toţi ştim că, în final, ne interesează binele copiilor, interesul elevilor. Sunt convins că elevii vor fi primiţi şi aşteptaţi la şcoală. Cum se vor desfăşura efectiv activităţile? Am văzut şi intenţia sindicatelor de a boicota procesul în diverse forme; este dreptul sindicatului să facă acest lucru, dar copiii vor fi aşteptaţi la şcoală şi sunt convins că vor intra în sala de clasă, urmând ca, în unele şcoli, să existe forme diferite de boicot sau să nu existe deloc boicot”, a declarat ministrul Educaţiei la Antena 3.

Referitor la modul în care se va desfăşura prima zi de şcoală, Daniel David a spus: ”Cu sau fără festivitate, mesajul pe care l-am transmis, în condiţiile în care suntem într-o situaţie de criză fiscal-bugetară, este că, dacă se organizează festivităţi, acestea să nu se transforme în festivism. Eu cred că fiecare director va decide dacă face sau nu o festivitate şi dacă elevii intră direct în sala de clasă. Fiecare director, în funcţie de comunitatea de profesori şi părinţi pe care o are alături, va stabili acest lucru”.

Întrebat dacă, la şcoala unde învaţă copilul său, profesorii vor fi la clasă sau la protest, Daniel David a precizat că nu ştie în acest moment. „Sunt convins că elevii care merg la şcoală vor fi primiţi. Aceasta este funcţia şi raţiunea şcolii într-o societate modernă”, a adăugat el.

Despre riscul ca elevii să rămână nesupravegheaţi, ministrul Educaţiei a afirmat că, dacă un director responsabil constată o astfel de situaţie, va anunţa părinţii”.

„Sper să nu fie cazul”, a menţionat el.

Potrivit ministrului, responsabilitatea anunţării situaţiei din prima zi de şcoală revine directorilor.

„Dacă intervine Inspectoratul, iarăşi vor apărea discuţii, cum că Inspectoratul sau ministerul, prin inspectorate, ar dori să interfereze cu nemulţumirile sau formele de protest. Mesajul trebuie să fie clar şi explicit. Cer acest lucru tuturor directorilor şi vom trimite şi o adresă în acest sens, pentru ca părinţii să ştie ce au de făcut pe 8 septembrie. Dar, repet, speranţa mea este că, indiferent de formele de protest, copiii vor merge la şcoală şi vor fi primiţi în sala de clasă. După aceea, în unele şcoli sau clase, pot apărea diverse forme de protest”.

Potrivit ministrului, mesajul trebuie să fie transmis public, iar el va solicita acest lucru directorilor. „Dacă unii profesori vor dori să meargă la protest, să protesteze, vor rămâne suficienţi profesori alături de copii”, a precizat Daniel David.

