Protest ciudat în Educație: Profesorii le vor spune elevilor doar titlul lecției, fără alte informații. Recomandările aberante ale sindicaliștilor DOCUMENT

Autor: Adrian Zia
Luni, 01 Septembrie 2025, ora 18:44
302 citiri
Protest FOTO Facebook/Fsli Romania

FSLI și FSE Spiru Haret, cele mai mari sindicate din învățământul preuniversitar, le cer profesorilor ca, începând cu 9 septembrie, să limiteze activitățile de predare. Astfel, cadrelor didactice li se solicită să le spună elevilor doar titlul lecțiilor, fără să le predea conținutul, dar să pună și absențe, se arată într-un comunicat publicat pe site-ul FSLI.

Sindicatele au declanșat deja un referendum pe tema boicotării anului școlar. Înainte ca rezultatul acestuia să fie cunoscut, FSLI și FSE Spiru Haret propun, totuși, acțiuni concrete.

Recomandările sindicatelor pentru profesori:

Având în vedere demararea referendumului privind BOICOTAREA ACTIVITĂȚILOR

DIDACTICE DE PREDARE ÎNCEPÂND DIN DATA DE 9 SEPTEMBRIE 2025, vă propunem să se

LIMITEZE TEMPORAR ACTIVITĂȚILE DE PREDARE-ÎNVĂȚARE-EVALUARE exclusiv la:

- supravegherea elevilor/preșcolarilor în timpul orelor de curs/de activități educative;

- operarea eventualelor absențe sau a oricăror altor observații relevante/necesare în

cataloagele fizice/electronice;

- informarea imediată a conducerii unității și/sau a părinților/reprezentanților legali ai elevilor/preșcolarilor, după caz, privitor la orice incident petrecut în timpul orelor;

- enunțarea titlului lecției sau activității ori evaluării, cu informarea elevilor că acestea se vor amâna până la încetarea formei de protest;

- oferirea de răspunsuri succinte referitoare la eventualele întrebări ale elevilor/

preșcolarilor cu privire la lecția, evaluarea sau activitatea enunțată;

- pregătirea proiectelor/planurilor de lecție pentru fiecare clasă/grupă și oră, în

conformitate cu programa și calendarul valabile pentru anul școlar 2025-2026;

- desfășurarea activităților administrative în funcție de specificul funcției și calității

deținute în consiliul profesoral, consiliul de administrație, comisii organizate la nivelul unității;

- menținerea relației instituționale cu părinții/reprezentanții legali ai elevilor/

preșcolarilor, în cazul personalului care deține și funcția de diriginte (inclusiv învățătoare, educatoare etc.);

- îndeplinirea atribuțiilor privind formarea profesională, în funcție de specificul funcției și vechimii în învățământ;

- îndeplinirea și a altor atribuții legale, ALTELE decât cele de PREDARE-ÎNVĂȚARE-EVALUARE (de exemplu: conceperea de instrumente de evaluare, activități remediale, recapitulări etc.).

În finalul comunicatului, sindicatele îi avertizează pe profesori că doar uniți vor putea face "întreaga clasă politică să înțeleagă gravitatea situației create de măsurile dispuse prin Legea nr. 141/2025".

"Protestul nostru va fi eficient numai dacă vom acționa unitar, la nivel național. Dacă în perioada imediat următoare, în toate unitățile de învățământ preuniversitar de stat, niciun cadru didactic nu va desfășura efectiv activitățile de predare-învățare-evaluare, factorii decizionali și întreaga clasă politică vor înțelege gravitatea situației create de măsurile dispuse prin Legea nr. 141/2025 și legitimitatea solicitărilor personalului din sistemul educațional. Să avem în vedere și exemplul altor categorii socio-profesionale (de exemplu personalul din justiție) care au reușit să își soluționeze revendicările prin acțiuni unitare", se arată în document.

#inceput an scolar, #boicot profesori, #sindicate invatamant proteste , #proteste
