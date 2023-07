Frate și soră din Brăila condamnați la închisoare pentru incest. Din relație au rezultat doi copii

Doi tineri din Brăila, frate și soră, au fost condamnați la închisoare pentru incest după ce s-au implicat într-o relație romantică și au făcut doi copii. Minorii au fost abandonați de părinți, astfel că au ajuns în grija statului.

Curtea de Apel Galați i-a condamnat definitiv pe doi tineri din comuna brăileană Mircea Vodă la un an și 4 luni, respectiv un an de închisoare cu suspendarea executării pentru incest.

„Contopește pedepsele principale aplicate inculpatului, de 1 an închisoare și respectiv de 1 an închisoare, inculpatul urmând a executa pedeapsa cea mai grea, de 1 an închisoare, la care se adaugă sporul obligatoriu de 4 luni închisoare reprezentând 1/3 din pedeapsa de 1 an închisoare, inculpatul executând în final pedeapsa de 1 an și 4 luni închisoare. Dispune suspendarea executării pedepsei sub supraveghere și stabilește un termen de supraveghere de 2 ani”, a stabilit instanța de judecată în cazul bărbatului, potrivit Realitatea.

Tânăra a primit un an de închisoare cu suspendarea executării pentru aceeași faptă. Ambii au fost obligați să respecte mai multe măsuri de supraveghere și să frecventeze un program de reintegrare socială desfășurat de Serviciul de Probațiune Brăila, dar și să presteze fiecare câte 60 de zile de muncă neremunerată în folosul comunității.

„Din probele administrate în cauză rezultă că, în perioada 2018 - 2019, fiind rude de gradul II, respectiv frate şi soră, inculpaţii B.F. şi B.A. au întreţinut raporturi sexuale la domiciliul din comuna Mircea Vodă, judeţul Brăila, raporturi ce au avut ca urmare conceperea şi naşterea minorilor B.C.R. şi B.R.D.”, au stabilit anchetatorii.