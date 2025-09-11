Moscova a solicitat Varșoviei să reconsidere urgent decizia de a închide punctele de trecere a frontierei cu Belarus. Zaharova: "Escaladare suplimentară"

Joi, 11 Septembrie 2025, ora 23:12
Maria Zaharova, purtătoarea de cuvânt a diplomaţiei ruse FOTO X/@tass_agency

Moscova a solicitat Varșoviei să își reconsidere urgent decizia de a închide punctele de trecere a frontierei cu Belarus, a declarat Maria Zaharova. Purtătoarea de cuvânt a Ministerului rus de Externe a numit acțiunile Poloniei un „pas de confruntare” și o „escaladare suplimentară”, relatează polsatnews.pl.

Declarația purtătorului de cuvânt al Ministerului Afacerilor Internaționale din Rusia a fost citată de agenția de știri pro-Kremlin RIA Novosti.

„Este evident că pașii de confruntare întreprinși de autoritățile poloneze sunt subordonați unui singur scop: justificarea politicii de escaladare suplimentară a tensiunilor în inima Europei”, susține Zaharova.

„Acțiunile unilaterale ale Poloniei vor cauza daune grave partenerilor săi internaționali care exploatează granița polono-belarusă în scopuri comerciale”, adaugă ea.

Potrivit oficialului rus, închiderea frontierei subminează principiile umanitare, în special libertatea de mișcare.

„Locuitorii din regiunile de frontieră dintre Polonia și Belarus sunt privați de oportunitatea de a menține tradiția legăturilor familiale strânse și a contactelor interpersonale. Facem apel la Varșovia să ia în considerare consecințele unor astfel de acțiuni distructive și să reconsidere această decizie cât mai curând posibil”, a conchis Zaharova.

În conformitate cu un decret al Ministerului Afacerilor Interne și Administrației, traficul de frontieră cu Belarus va fi suspendat complet începând cu 12 septembrie până la o nouă notificare.

Suspendarea se va aplica în ambele direcții. Se aplică atât transportului rutier, cât și trenurilor de marfă. Șoferii de autoturisme nu vor trece granița la punctul de trecere rutier Terespol-Brest, în timp ce șoferii de camioane nu vor traversa punctul de trecere rutier Kukuryki-Kozłowiczy. Trei puncte de trecere a frontierei feroviare vor fi închise traficului de marfă: Kuźnica Białostocka-Grodno, Siemianówka-Swisłocz și Terespol-Brest.

„Suspendarea completă a traficului de frontieră la punctele de trecere a frontierei va fi un semnal clar al disponibilității Poloniei de a lua măsuri radicale în cazul unei deteriorări a situației de securitate la frontieră”, a scris Ministerul de Interne și Administrație într-un comunicat.

În același timp, s-a subliniat că traficul poate fi reluat doar după încheierea exercițiilor militare belaruso-ruse „Zapad-2025”.

„Suspendarea traficului de frontieră cu Belarus va permite, de asemenea, Gărzii de Frontieră să își utilizeze forțele mai extins pentru a monitoriza frontiera în depistarea migrației ilegale, ceea ce va contribui, de asemenea, la îmbunătățirea securității Republicii Polone în contextul posibilelor tentative de trecere ilegală a frontierei de către persoane care ar putea reprezenta o amenințare, de exemplu, din cauza legăturilor cu organizații teroriste sau a implicării în activități de sabotaj pe teritoriul polonez”, se mai arată în comunicat.

