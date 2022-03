Ministrul Apărării al Ucrainei, Oleksiy Reznikov, a cerut duminică, 13 martie, ca NATO să închidă cerul deasupra Ucrainei după atacul asupra Centrului Internaţional pentru Menţinerea Păcii şi Securităţii din regiunea Lviv.

„Aici lucrează instructori străini... Acesta este un nou atac terorist asupra păcii și securității în apropierea graniței UE-NATO. Trebuie luate măsuri pentru a opri acest lucru. Închideți cerul”, a îndemnat Reznikov.

russia has attacked the International Center for Peacekeeping&Security near Lviv.Foreign instructors work here.Information about the victims is being clarified.This is new terrorist attack on peace&security near the EU-NATO border.Action must be taken to stop this.Close the sky!