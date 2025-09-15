Țara europeană care a eliminat zeci de mii de apartamente turistice. Prețul cazărilor ar putea crește în mai multe orașe vizitate de români

Peste 53.000 de apartamente turistice din Spania devin locuințe pentru localnici FOTO X /beirxs

Guvernul spaniol a anunțat o nouă măsură pentru a rezolva situația fondului locativ scăzut din țară, care a dus la numeroase proteste în stradă. Peste 53.000 de apartamente închiriate temporar turiștilor își vor pierde acest statut, vor fi eliminate din registrul național și devin locuințe care pot fi închiriate pe termen lung de tineri și familii.

Decizia a fost luată după ce au fost descoperite „mii de neregularități” legate de modul în care proprietarii declarau și închiriau locuințe temporar pentru turiști, o măsură ce vine în întâmpinarea crizei locative.

Cele peste 53.000 de proprietăți nu mai pot fi promovate pe platforme de rezervări turistice online, Booking.com și Airbnb, a anunțat premierul spaniol Pedro Sánchez, citat de Euronews.

Orașele cele mai afectate, în care prețul cazărilor ar putea crește odată cu scăderea ofertei, sunt:

Sevilia, cu 2.289 de apartamente trecute de la închiriere pe termen scurt la termen lung

Marbella, cu 1.802 mai puține locații de cazare pentru turiști

Barcelona, 1.564

Málaga, 1.471

Madrid, 1.257

Benalmádena, 926

Regiunea cea mai afectată este Andaluzia, cu 16.740 de apartamente scoase de la închirierea turistică, urmată de Insulele Canare, Catalonia și Valencia, toate cu peste 7.500 de locuințe eliminate din registrul celor disponibile pe Airbnb și pe Booking.com.

