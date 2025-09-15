Cum a fost stors de bani un turist din Polonia, de o companie de închirieri auto de pe aeroportul din Otopeni. Tatăl său a fost scuipat de agentul de închiriere

Un turist polonez povestește în presa din Polonia o experiență șocantă trăită la o companie de închirieri auto din București, unde o mică zgârietură a devenit motiv de conflict și plata unei sume neașteptate, expunând modul în care unele firme profită de turiști și de asigurări.

La returnarea mașinii, agentul de închirieri a „observat” o mică zgârietură pe caroserie. După o scurtă ceartă, Piotr a fost de acord să plătească. La plecare, a schimbat câteva cuvinte cu agentul de închirieri. Ca răspuns, angajatul l-a scuipat pe tatăl său și a fugit. Turistul nu are nicio îndoială - așa profită unele companii românești de închiriere auto de companiile de asigurări și de turiștii neatenți, arată publicația Onet.

Piotr a fost deja în România de patru ori. Vara aceasta, și-a luat părinții cu el. „A fost prima dată când am fost în București și, de asemenea, prima dată când am închiriat o mașină acolo. Și aici am dat peste niște neplăceri”, spune turistul.

Cu câteva săptămâni înainte de călătorie, Piotr a rezervat o mașină de închiriat prin Booking. „Când am selectat intervalul de date, au apărut o mulțime de oferte. Au fost unele de 9 PLN (n.r. zlot polonez) pentru trei zile, 40 PLN sau unele de 100 sau chiar 300 PLN. Am ales opțiunea de mijloc. Am ales și asigurarea oferită de Booking, care m-a costat aproximativ 200 PLN”, spune turistul.

Pus să plătească încă o asigurare

Au aterizat pe un aeroport din București. Un domn care părea amabil i-a preluat. „A vorbit despre capitală, despre armată. Foarte prietenos. Odată ajunși acolo, ne-am uitat în jurul mașinii; era curată, dar nu ne-am concentrat asupra detaliilor. Apoi a venit momentul să semnăm contractul. Ne-a întrebat dacă vrem 150 de euro asigurare. I-am spus că o avem de la Booking”, își amintește interlocutorul nostru.

Angajatul companiei de închirieri a subliniat că Piotr nu cumpărase asigurare de la el. „Atunci a devenit nepoliticos. A scos o listă de prețuri și mi-a arătat cât ar costa o anumită reparație. Mi-a fost puțin frică, dar am insistat că nu am nevoie de o a doua asigurare”, auzim.

„A devenit atât de agresiv, spunându-mi că trebuie să semnez aici pentru că, dacă nu o fac, orice daune vor fi debitate din contul meu. A fost incredibil de insistent. M-am ținut de poziția mea. Am primit cheile”, adaugă Piotr.

Recenzii negative pe internet

După ce a ajuns la destinație, Piotr a început să citească recenzii despre compania de închirieri. După un timp, și-a dat seama că ar fi putut face acest lucru înainte de a decide să apeleze la serviciile lor. Ar fi aflat de la alți utilizatori de internet că erau niște escroci, care așteptau doar să-i vândă asigurare sau să-l jefuiască pentru cea mai mică zgârietură.

În ultima zi a călătoriei, Piotr a livrat mașina companiei de închirieri.

„Angajatul a ieșit în grabă și s-a dus imediat la locul unde era o mică zgârietură, invizibilă la prima vedere. A ocolit mașina, dar nu s-a uitat la nimic altceva. A spus că a costat 400 de euro. I-am spus că nu a fost vina mea, dar el a replicat spunând că nu am menționat asta când am ridicat-o”, auzim.

„A văzut că era o zgârietură veche. Nu a fost deosebit de interesat”, spune el. Angajatul i-a sugerat lui Piotr să plătească daunele în numerar sau cu cardul. Apoi își va primi imediat garanția înapoi (2.100 de euro). Cu toate acestea, nu avea suma respectivă la el sau în cont.

„Am sunat la Booking să mă asigur că asigurarea acoperă totul. Mi-au confirmat. Am semnat chitanța, dar cu o mențiune că nu sunt de acord cu întreaga situație. Am început să scriu același lucru pe factură, dar angajatul a smuls-o. Ne-am certat, dar în cele din urmă am obținut o copie pentru mine”, spune interlocutorul nostru.

Piotr a plătit 400 de euro. Depozitul său va fi redus cu această sumă, iar asigurătorul său îl va despăgubi pentru pierderile suferite. Acesta ar fi putut fi sfârșitul aventurii. Cu toate acestea, firma de închirieri se afla la 15 minute de aeroportul de unde plecau Piotr și părinții lui. „Ne-a dus cu mașina la aeroport. Am trântit ușa la ieșire; eram foarte supărat”, recunoaște el.

„Ne descărcam bagajele și apoi i-am spus că răul se întoarce întotdeauna cu putere. Și i-am spus că exact asta îi doresc. L-a scuipat pe tatăl meu, pensionar, ne-a arătat degetul mijlociu și a plecat în grabă”, mai spune acesta.

