De ce sa inchiriezi o masina pentru excursiile cu familia?

Organizarea unei excursii cu familia implica numeroase pregatiri in avans, de la alegerea destinatiei si a mijlocului de transport, pana la pregatirea bagajelor pentru fiecare membru al familiei. Chiar daca e vorba de o calatorie de cateva zile, este important ca toate detaliile sa fie puse la punct din timp, astfel incat familia sa aiba parte de o experienta reusita si sa nu intampine surprize neplacute.

Referitor la mijlocul de transport, multe persoane aleg sa calatoreasca cu masina in cazul excursiilor cu familia. Nu numai ca este o modalitate sigura de calatorie, dar exista o mai mare libertate in ceea ce priveste alegerea traseului, spre exemplu. In ideea de a optimiza costurile alocate unei vacante, serviciile de rent a car Bucuresti au devenit varianta preferata de numeroase familii care calatoresc cu masina.

Ce masini pot fi inchiriate la preturi avantajoase?

In Bucuresti, cei interesati de serviciul rent-a-car vor gasi cu siguranta o flota diversificata de autoturisme, in care sunt incluse diferite branduri din industria auto, cum ar fi Volkswagen, Ford, Dacia, Peugeot, Renault etc. Se poate opta pentru masini cu trasmisie manuala, care sunt preferate de majoritatea soferilor, precum si masini cu transmisie automata.

In general, masina se alege in raport cu nevoile. De exemplu, o familie numeroasa va avea nevoie de o masina cu suficiente locuri, care sa fie prevazuta cu un spatiu generos pentru bagaje. Acestea sunt principalele detalii de interes in functie de care se alege masina potrivita pentru calatoria pe distante lungi sau scurte.

Pe langa faptul ca preturile de inchiriere sunt avantajoase, alegand serviciile de rent a car Bucuresti mai sunt si cateva beneficii suplimentare privitoare la costurile de inchiriere pe care firmele specializate le ofera, anume reducere la plata cu cardul, preturi cu pana la 10% mai mici in cazul inchirierii online si posibilitatea de a acumula puncte de loialitate.

Care sunt avantajele inchirierii unei masini pentru excursiile cu familia?

Transportul reprezinta principala grija atunci cand se organizeaza o excursie cu familia, indiferent de durata calatoriei. Poate fi vorba de un sejur de o saptamana intr-o statiune turistica sau de turul unui oras – in orice caz, mijlocul de transport trebuie sa reprezinte o prioritate.

Serviciile de inchirieri auto Bucuresti reprezinta o varianta avantajoasa din mai multe puncte de vedere, incepand cu bugetul. Costurile de inchiriere se pot dovedi a fi mai mici decat utilizarea propriei masini, mai ales ca adaugarea unui sofer aditional este gratuita si rovinieta nu trebuie platita de persoana care inchiriaza masina. Trebuie mentionat faptul ca nu se achita taxa de aeroport in cazul celor care sosesc acolo si ca returul masinilor in afara orelor de program nu se plateste suplimentar.

Pe langa costurile reduse, flexibilitatea reprezinta un alt avantaj important. Masina poate fi ridicata din 15 locatii din Romania, inclusiv din principalele orase ale tarii (Sibiu, Brasov, Iasi, Constanta etc.) De altfel, flexibilitatea este sustinuta si de faptul ca pot fi inchiriate diferite modele de masini, astfel incat soferii sa identifice un autoturism care sa se plieze pe nevoile familiei.

Flota diversificata, costurile avantajoase si reducerile in cazul rezervarii online, lipsa necesitatii de a achita rovinieta si faptul ca nu exista limita de kilometri ce pot fi parcursi cu masinile inchiriate reprezinta avantajele principale ale serviciilor de inchirieri auto Bucuresti.

