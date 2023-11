Calvarul prin care trece o familie după ce a închiriat locuința: "Ușa era deschisă și lipseau toate obiectele de mobilier"

Închirierea locuinței poate fi adesea problematică atât pentru proprietari, cât și pentru chiriași.

O tânără a relatat situația complicată în care au ajuns ea și părinții săi după ce au închiriat o garsonieră unui cuplu de tineri. Aceasta a cerut sfaturi și soluții într-o postare pe Facebook.

"Domnișorica a subînchiriat garsoniera unei femei cu 2 copii"

"Vă rog să mă ajutați cu câteva sfaturi pentru următoarea speță. În anul 2022 am avut în chirie o față de 17 ani. Bineînțeles că nu puteam face contract de închiriere cu ea și am cerut buletinul prietenului ei care stătea de asemenea în garsonieră pentru a semna contractul, însă chiar până în finalul colaborării, acesta nu a mai prezentat buletinul.

Între timp, domnișorica a subînchiriat garsoniera unei femei cu 2 copii care practic a distrus casa, mizerie și mâncare peste tot, pereții pătați etc.

Evident, după 2 luni în care nu s-au mai plătit o parte din utilități și de asemenea, chiria pe 1 lună, și descoperind faza cu subînchirierea, i-am spus fetei să părăsească imobilul și de asemenea, că nu va mai primi garanția înapoi pentru că a fost nevoie să renovez."

"A plecat în alt oraș lăsând garsoniera închisă"

"Menționând că din neatenție i-am dat singurul set de chei de la încuietoarea de jos, aceasta a plecat în alt oraș lăsând garsoniera închisă fără ca noi să avem acces în ea timp de o lună de zile, timp în care mă tot punea pe drumuri să vin să-mi dea cheia și apoi când ajungeam la fața locului spunea că este în alt oraș și nu mai ajunge. În final, a trimis un mesaj în care a zis că suntem chit și normal că ne-am deplasat la garsonieră unde ușa era deschisă și lipseau toate obiectele de mobilier. A lăsat de asemenea pe masă un bilet în care spunea că și-a luat ce ii datorăm noi înapoi."

"Aș vrea să continuăm în instanță"

"După 1 an de când am depus plângere și eu și părinții mei, vrea să cădem la o înțelegere, mai exact, să-mi dea suma pe care am calculat că mi-o datorează eșalonat în 10 luni. Întrebarea mea este, având în vedere cât stres psihic mi-a creat, mie și părinților mei întrucât ei s-au ocupat de tot acest proces, eu aș vrea să continuăm în instanța însă care ar fi urmările reale care s-ar abate asupra ei?

Menționez de asemenea că nu mai am chitanțele pentru mare parte din mobilierul pe care l-a furat însă am pozele dinainte de închiriere și, de asemenea, nu am poze cu dezastrul făcut în timpul închirierii iar ea a devenit majoră între timp și a și născut în mai anul acesta.

De asemenea, aș putea cere în vreun fel daune morale pentru tot stresul cauzat?( Mama mea a avut căderi psihice din cauza jocurilor reclamatei)", a scris aceasta pe grupul Avocatul pnline.

"Riscurile închirierii fără contract"

În comentarii, cei mai mulți nu cred că va avea prea multe de câștigat în urma unui proces, dar și că proprietarii au partea lor de vină.

"Speranța dvs e că la sfârșit să câștigați un eventual proces, cu despăgubiri și daune? Și dacă îl câștigați, credeți că asta înseamnă că aveți banii în cont? Din păcate nu e așa simplu. O hotărâre judecătorească definitivă poate însemna hârtie de utilizat la toaletă, dacă nu aveți ce să-i luați, ce să executați. Și dacă a născut, înseamnă că nu va munci câțiva ani, deci nici pe salariu nu-i puteți pune poprire, și nici pe alocația copilului. În schimb, între timp va trebui să plătiți avocat și executor. Faceți-vă calculele înainte de a lua o decizie."

"Timp de o lună ai stat să nu intri în casa ta pe motiv că i-ai dat singurul set de chei de jos?? Cât era greu să faci alte chei? Să ceri, să cumperi nu știu exact cum se fac cheile, sigur găseai să faci altele. Apoi în toată luna asta nu ai putut intra în casă? Deschidea un vecin ușa de jos și schimbi yala de sus și aia era, nu mai intra ea să fure. Ți-ai făcut-o cu mâna ta, sincer."

"Riscurile închirierii fără contract. În instanță greu vei câștiga ceva. Cât despre condițiile rambursării daunelor, nu ea-ei sunt în măsura să le impună. Eu aș zice să vă asumați toți, tu și părinții, dauna și să învățați că fără contract bine făcut nu se închiriază."

"Părerea mea este că n-o să câștigați decât, eventual pedepsirea ei. Pentru că veți recunoaște că ați închiriat ilegal, puteți plăți amendă și taxe la ANAF, deci veți avea de pierdut.

Eu zic să o luați ca pe o lecție și să vă vedeți de treabă.

Nu e corect, dar decât să pierdeți mai mult."

"Totul frumos până la buletinul prietenului tinerei. Două luni fără buletinul respectiv, fără banii de chirie și cu locuința închiriată altcuiva fără nici un act. Dacă spuneai că ți-a luat și mașina din garaj că erau cheile de rezervă în locuința respectivă, și că ți-a golit și contul, mai credea lumea ceva. Așa cum ai prezentat povestea, este prea simplu să creadă lumea."