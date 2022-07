Ministerul Afacerilor Externe a postat pe Twitter un comunicat prin care cere sancționarea Rusiei la nivel internațional pentru crima atroce comisă prin detonarea unei anexe a închisorii din Olenivka şi uciderea prizonierilor de război ucraineni.

"Ministerul Afacerilor Externe condamnă ferm bombardarea închisorii din Olenivka şi uciderea prizonierilor de război ucraineni. Aceste crime atroce comise de Rusia impun investigarea şi sancţionarea internaţională. Transmitem condoleanţe familiilor şi susţinere totală pentru Ucraina", se arată în mesajul postat de MAE pe Twitter.

O închisoare din Olenivka a fost bombardată vineri, majoritatea celor 193 de prizonieri de război ucraineni aflaţi acolo fiind ucişi sau răniţi, după cum a declarat Ministerul rus al Apărării, care a publicat sâmbătă numele a 50 de morţi şi 73 de răniţi.

Rusia afirmă că lovitura a venit de la un lansator multiplu de rachete cu bătaie mare HIMARS furnizat Ucrainei de Statele Unite, în condiţiile în care Kievul caută să recupereze teritorii controlate de separatiştii proruşi în estul Ucrainei.

Ucraina a replicat că nu ar trage niciodată asupra unei poziţii civile - mai ales a uneia unde se aflau propriii oameni - şi a acuzat Rusia că a organizat atacul ca răzbunare asupra naţionaliştilor ucraineni în rândul prizonierilor luaţi de la Mariupol acum câteva săptămâni, notează Agerpres.

Consilierul prezidențial Mihailo Podoliak a sintetizat într-o postare pe Twitter atrocitatea atacului comis de Rusia la Olenivka:

"1. Imaginile din satelit arată că o singură clădire a fost avariată;

2. Prizonierii au fost transferați acolo chiar înainte de atac;

3. Analiza foto arată că a fost vorba despre o explozie termobară din interior

O lovitură de rachetă? Nu, un atac terorist", arată Podoliac în postare.

Media write about the "hit on Olenivka", but is there a proof?

1. Satellite images show that only one building was damaged

2. Prisoners were transferred there right before the attack

3. Photo analysis show a thermobaric explosion from the inside

A hit? No, a terrorist attack. pic.twitter.com/pPnBoQqGO5