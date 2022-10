Bărbat trimis în arest pentru un scandal la discotecă, comis în perioada de supraveghere pentru o altă condamnare

Un bărbat din județul Suceava a fost săltat pe 3 octombrie de polițiștii trimiși să pună în aplicare un mandat de executare a pedepsei, scrie Monitorul de Suceava.

Petrică Doru Vizitiu, de 25 de ani, a fost condamnat definitiv la o pedeapsă de 3 ani și 10 luni de închisoare.

El a fost găsit vinovat de comiterea infracțiunilor de "tulburarea ordinii şi liniştii publice” şi "portul sau folosirea fără drept de obiecte periculoase”.

Faptele au fost comise în timp ce bărbatul se afla sub incidența unei alte condamnări, de un an de închisoare cu suspendare sub supraveghere pentru infracțiuni la regimul rutier.

A ignorat acest aspect și la mai puțin de jumătate de an după ce fusese condamnat de Judecătoria Suceava a comis noile fapte.

În luna octombrie a anului 2019, el a provocat un scandal monstru la discoteca organizată în orașul Liteni. Cu acel prilej a fost acuzat că a lovit trei tineri şi a răspândit panică în locul public, având asupra sa un obiect tăietor.

Faptele au fost sesizate două zile mai târziu, de către un tânăr care a reclamat că atât el, cât şi doi dintre amicii săi au fost loviţi de un individ din Rotunda - Liteni.

Poliţiştii au înregistrat un dosar penal şi au început să adune probe. Ei au constatat că sesizarea se confirmă, iar la discotecă au fost incidente în acea noapte.

