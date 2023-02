Țara care a deschis mega-închisoarea cu doar 80 de paturi la 100 de deținuți, iar evadările sunt ”imposibile” FOTO

Statul EL Salvador din America Centrală a inaugurat o mega-închisoare capabilă să găzduiască 40.000 de deținuți în încercarea de a reprima violența din țară.

În noul așa-numit Centru de Limitare a Terorismului din țara considerată capitala mondială a crimei, prizonierii vor fi păziți de un total de 850 de ofițeri și soldați de poliție.

Președintele Nayib Bukele a spus că în noua închisoare gigantică deținuții nu vor mai avea acces la „prostituate, PlayStation-uri, telefoane mobile și computere”.

De asemenea, e precizat faptul că măsurile de securitate extreme vor face ca eventualele încercări de evadare să fie „imposibile”.

Primii 2.000 de deținuți au fost deja transferați în noua închisoare, unde nu există decât 80 de paturi la 100 de persoane.

Mega-prison in El Salvador for gangsters, which has 80 beds per 100 people, welcomes first inmates https://t.co/xpBk6K0LtY