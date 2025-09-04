Tentativă de omor după gratii. Agresorul a folosit un cuțit artizanal pentru a-și înjunghia un coleg

Un bărbat încarcerat la penitenciarul din Giurgiu a primit un nou mandat de arestare, joi, 4 septembrie, fiind inculpat pentru tentativă de omor, după ce a lovit cu un cuțit artizanal un alt deținut.

Incidentul violent a avut loc miercuri după-amiază, în incinta penitenciarului Giurgiu.

„La data de 3 septembrie, ora 16.20, Poliția municipiului Giurgiu a fost sesizată prin apel 112, de către un reprezentant al Penitenciarului Giurgiu, cu privire la faptul că un deținut a fost transportat la spital, pentru acordarea de îngrijiri medicale. Din primele cercetări efectuate de către polițiști, a reieșit faptul că o persoană privată de libertate, de 32 de ani, din județul Ialomița, ar fi aplicat, pe fondul unui conflict referitor la normele de conviețuire, mai multe lovituri cu un obiect tăietor înțepător confecționat artizanal din metal, unei alte persoane private de libertate, respectiv unui bărbat, de 33 de ani, din județul Galați”, informează, joi, oficialii Poliției județene Giurgiu.

Surse judiciare au precizat pentru News.ro că deținutul agresor are deja o condamnare de peste opt ani tot pentru tentativă de omor.

Joi, pe numele lui a fost emis un nou mandat de arestare preventivă, fiind inculpat pentru aceeași infracțiune.

Starea deținutului atacat este stabilă, el fiind în stare stabilă.

