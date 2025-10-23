Cine este bărbatul care a vrut să forțeze intrarea în Ambasada Rusiei. Mesajul transmis de misiunea diplomatică rusă după incident

Autor: Daniel Groza
Joi, 23 Octombrie 2025, ora 12:26
304 citiri
Cine este bărbatul care a vrut să forțeze intrarea în Ambasada Rusiei. Mesajul transmis de misiunea diplomatică rusă după incident
Ambasada Rusiei la București FOTO captură TVR

Un bărbat de 53 de ani, aflat sub influenţa drogurilor şi cu permisul suspendat, a provocat panică în noaptea de miercuri spre joi, încercând să intre cu maşina în porţile Ambasadei Rusiei din Bucureşti. Incidentul s-a încheiat fără victime, după ce jandarmii şi echipajele SRI l-au imobilizat rapid pe agresor, despre care sursele indică faptul că este un medic stomatolog din Piteşti, cunoscut cu antecedente şi un ordin de protecţie emis recent pe numele său.

Bărbatul care a încercat să intre cu mașina în porțile Ambasadei Rusiei din sectorul 1 al Capitalei este Bogdan Mătușoiu, un cunoscut medic stomatolog și proprietar al unei clinici private din București, potrivit unor surse judiciare. Născut în 1972, medicul are o carieră de peste două decenii în domeniul stomatologic, arată Gândul.ro

Observator Antena 1 arată că bărbatul ar mai fi avut probleme cu legea. Acesta s-ar fi certat de curând cu un coleg de breaslă din oraş, iar la începutul lunii septembrie pe numele său s-ar fi emis un ordin de protecţie. Cei doi ar fi lucrat la aceeaşi clinică, iar pentru a nu îl împiedica să meargă la serviciu, judecătorii au impus o distanță de 10 metri între cei doi în exteriorul clinicii și o alta de 2 metri în interior.

Bărbatul, aflat sub influenţa a două substanţe psihoactive (benzodiazepină şi amfetamină), a încercat să intre cu maşina în porţile Ambasadei Rusiei din Bucureşti, în noaptea de miercuri spre joi, fiind oprit de autorităţi şi imobilizat.

Ce a transmis Ambasada Rusiei

În urma incidentului, securitatea obiectivului diplomatic nu a fost pusă în pericol şi nu au fost înregistrate victime. Ambasada Rusiei la Bucureşti a precizat că niciun angajat al Ambasadei nu a fost rănit, iar clădirii misiunii diplomatice ruse nu i-au fost aduse daune materiale.

"În noaptea de miercuri spre joi, de 23 octombrie, la ora 3:15, un cetăţean român în vârstă de 53 de ani a sosit cu un autoturism la poarta principală a Ambasadei. Unul dintre jandarmii ai Jandarmeriei Române aflaţi în postul de pază a încercat să discute cu acesta, însă cetăţeanul s-a comportat inadecvat, a început să strige şi a încercat să fugă cu autovehiculul, fiind însă reţinut de echipaje de jandarmerie şi unul de intervenţie antiteroristă din cadrul SRI aflate în apropierea Ambasadei. Investigaţia ulterioară a arătat că, în momentul reţinerii, cetăţeanul se afla sub influenţa substanţelor psihoactive şi nu deţinea un permis de conducere valabil", a transmis Ambasada Rusiei la Bucureşti.

Reprezentanţa diplomatică precizează că "niciun angajat al Ambasadei nu a fost rănit, iar clădirii misiunii diplomatice ruse nu i-au fost aduse daune materiale".

