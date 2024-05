Tensiuni între China și Australia după incidentul aerian din Marea Galbenă. Răspunsul Chinei la acuzațiile premierului Albanese VIDEO

Premierul australian, Anthony Albanese, a denunţat marţi, 7 mai, Beijingului comportamentul "inacceptabil" al unui avion de luptă chinez care ar fi lansat rachete de semnalizare în calea unui elicopter al marinei australiene deasupra apelor internaţionale.

Incidentul ar fi avut loc pe 4 mai, când acest elicopter survola Marea Galbenă în cadrul măsurilor puse în aplicare de Naţiunile Unite pentru a face respectate sancţiunile împotriva Coreei de Nord, a anunţat luni seară Ministerul australian al Apărării.

Aparatul ar fi fost "interceptat" rapid de un avion militar chinez, lansând rachete de semnalizare în traiectoria sa de zbor, ceea ce l-a pus în pericol.

"Tocmai am spus foarte clar Chinei că acest lucru este neprofesional şi inacceptabil", a declarat marţi prim-ministrul Albanese pentru canalul australian Nine Network.

"Cred că australienii aşteaptă o explicaţie cu privire la modul în care s-a putut întâmpla asta", a adăugat el.

Albanese a făcut cunoscut că autorităţile de la Canberra şi-au exprimat îngrijorarea prin canale diplomatice şi militare, dar nu au primit răspuns din partea Beijingului.

Partidul Comunist neagă că avionul său de luptă a lansat rachete de rachetă asupra unui elicopter al marinei australiene, susținând că aeronava australiană a fost agresorul.

⚠️ China's fighter jet dropping flares near an Australian helicopter is condemned as unsafe and unprofessional by Australia

The incident in international waters raises concerns over Chinese military tactics, with similar incidents involving other nations pic.twitter.com/GsM956o6UR