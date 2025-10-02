Două avioane Bombardier s-au ciocnit pe pista unui aeroport. Unul se pregătea de decolare, iar celălalt ateriza VIDEO

Autor: Daniel Groza
Joi, 02 Octombrie 2025, ora 11:02
347 citiri
Două avioane Bombardier CRJ900 ale Endeavor Air au intrat miercuri seară în coliziune pe pista aeroportului LaGuardia din New York, în timp ce unul ateriza și celălalt se pregătea de decolare. Două persoane au fost rănite ușor, iar aeroportul nu a fost închis.

Accidentul în care au fost implicate două avioane aparţinând companiei aeriene regionale a Delta Air Lines, Endeavor Air, a avut loc la ora locală 21:58 (01:58 GMT), în timp ce unul dintre avioane ateriza, iar celălalt se pregătea de decolare, potrivit autorităţilor.

Potrivit companiei, o aripă a aeronavei care se pregătea de decolare a intrat în contact cu fuselajul avionului care tocmai aterizase. Cele două aeronave transportau în total 93 de pasageri şi membri ai echipajului, a declarat compania.

O persoană a fost spitalizată după ce a suferit "răni care nu îi pun viaţa în pericol", au declarat autorităţile, citate de AFP și Agerpres. Delta a declarat că un membru al echipajului a suferit răni minore.

Ambele aeronave erau Bombardier CRJ900. Aeroportul, unul dintre cele mai aglomerate din Statele Unite, nu a fost închis.

Delta, compania-mamă a Endeavor Air, a declarat că "va coopera cu toate autorităţile competente pentru a revizui" măsurile de siguranţă în urma a ceea ce compania aeriană a descris într-un comunicat drept "o coliziune la viteză mică în timpul rulajului la sol".

