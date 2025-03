Momentul în care un avion rusesc Su-34 a aterizat pe burtă după ce pilotul nu a reușit să deschidă roțile de aterizare VIDEO

Pilotul unui avion rusesc de vânătoare și bombardament Su-34 a trebuit să facă o aterizare pe burtă, după ce roțile nu au putut fi activate, potrivit unei filmări apărute pe rețelele sociale.

Imaginile arată cum avionul Su-34 se apropie de pistă, dar trenul de aterizare nu se deschide.

Unul dintre cei care filmează scena spune că pilotul a deschis carlinga în zbor, astfel încât, dacă avionul se răstoarnă, piloții să poată ieși.

Russian Su-34 made an emergency belly landing after its landing gear failed to deploy. The crew jettisoned the navigator’s canopy mid-flight for a potential escape. pic.twitter.com/WCZAfuXmVE