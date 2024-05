Incident șocant în timpul unui zbor Londra-Singapore. O persoană a murit și zeci au fost rănite din cauza unor turbulențe severe VIDEO

Un Boeing 777 operat de Singapore Airlines a înregistrat marţi perturbări majore în zbor, a anunţat compania aeriană, ceea ce a dus la moartea unei persoane şi la rănirea altor câteva zeci.

Aeronava, un Boeing 777-300ER, transporta 211 pasageri şi 18 membri ai echipajului.

Zborul în cauză a plecat luni de la Londra, cu destinaţia Singapore, şi a fost deviat marţi spre Bangkok, unde a efectuat o aterizare de urgenţă, potrivit Reuters.

❗🇬🇧✈️🇸🇬 - #BREAKING: One person was killed and others were injured when a Singapore Airlines Boeing 777 flight from London to Singapore suffered severe turbulence and was diverted to Bangkok. pic.twitter.com/R8n18RjY6I — 🔥🗞The Informant (@theinformant_x) May 21, 2024

În comunicatul său, compania Singapore Airlines nu a precizat câte persoane au fost rănite, dar presa thailandeză afirmă că sunt în jur de 30 de răniţi.

🚨🚨🚨Singapore Airlines Boeing 777 flight SQ321 from London to Singapore dropped about 6000 feet due to an air pocket & severe turbulence. 1 Passenger has died and over 30 injured #SingaporeAirlines #Boeing pic.twitter.com/zwSFfnERaX — Rosy (@rose_k01) May 21, 2024

Deocamdată, nu este clar în ce moment al zborului a avut loc incidentul şi ce s-a întâmplat exact. Conform unor informații din presă avionul Boeing 777 a avut o cădere de aproximativ 2.000 de metri din cauza unei pungi de aer și a turbulențelor severe.

Singapore Airlines, recently awarded world's best airline, faces tragedy as turbulence over Bangkok causes one fatality and 30 injuries on flight SQ321 from London to Singapore. pic.twitter.com/PGyXtmaZlt — Viral Koruptor Bali | Bubarkan DPR & DPD (@pakar_ai) May 21, 2024

Un purtător de cuvânt al aeroportului Suvarnabhumi din Bangkok a declarat că avionul a fost aşteptat de o echipă medicală.

"Prioritatea noastră este de a oferi toată asistenţa posibilă tuturor pasagerilor şi echipajului de la bordul aeronavei", a declarat compania aeriană Singapore Airlines. "Colaborăm cu autorităţile locale din Thailanda pentru a oferi asistenţa medicală necesară", precizează comunicatul.

Clipurile video partajate pe reţelele sociale e de către reporterii aflaţi la faţa locului arată vehicule de urgenţă aliniate la aeroport.

Poliţia thailandeză pentru imigrare a declarat că personalul medical a urcat la bordul avionului pentru a evalua răniţii, dar nu poate confirma numărul acestora, iar unii pasageri nevătămaţi au fost deja debarcaţi.

Ultimul accident mortal al Singapore Airlines a avut loc în octombrie 2000, când un avion s-a prăbuşit pe o pistă închisă în timpul decolării din Taiwan, iar 83 de persoane au murit.

Singapore Airlines a avut în total 7 accidente, potrivit înregistrărilor făcute de Aviation Safety Network.