Momente de groază într-un avion care a căzut sute de metri în gol: ”Ca o prăbușire pe neașteptate din vârful unui rollercoaster” VIDEO

Pasagerii unui avion care zbura din Texas spre Germania au trecut prin momente cumplite când, într-o zonă de turbulențe puternice, aeronava a căzut sute de metri în gol, relatează CNN.

Zborul Lufthansa 469, care a decolat miercuri de pe aeroportul din Austin, Texas, cu destinația Germania, a fost nevoit să aterizeze pe aeroportul Dulles din Washington după o serie de ”turbulențe puternice”, a declarat un purtător de cuvânt.

”Au fost așa-numitele turbulențe pe cer senin, care pot apărea brusc, fără fenomene meteo vizibile”, se arată într-un comunicat al companiei Lufthansa.

Turbulențele au apărut la circa 90 de minute după decolare, când aparatul Airbus A330 zbura la 11.000 de metri deaspura statului Tennessee, potrivit Digi24.

În urma incidentului, șapte pasageri au ajuns la spital.

O pasageră a povestit că turbulențele au apărut la scurt timp după ce echipajul a servit masa pasagerilor. ”În timpul cinei, am fost loviți brusc de o o rafală de vânt, avionul a luat altitudine, apoi am căzut 300 de metri în gol. A fost ca o prăbușire în gol pe neașteptate de cinci secunde din vârful unui rollercoaster, farfurii și pahare zburau în tavan, iar geanta mea, care se afla pe podea, a zburat prin spatele meu”, a spus Susan Zimmerman. Femeia a mai relatat că se simțea cum avionul cade pur și simplu în gol și că a auzit oamenii țipând și zgomot de pahare sparte. ”A fost șocant”, a mai spus ea.

New video shows the aftermath of what passengers describe as a “free fall” on board Lufthansa Flight 469. Hear from a passenger who was onboard the flight coming up on News4 Today @nbcwashington pic.twitter.com/KUkN64VRFp